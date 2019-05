மாவட்ட செய்திகள்

வெயில் தாக்கம் குறைய வேண்டி விஸ்வரூப ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Vishwaroopam Anjaneya temple is dedicated to the worship of the devotees

வெயில் தாக்கம் குறைய வேண்டி விஸ்வரூப ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு