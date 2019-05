மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி உலகநாதபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோவில் விழாவை இருதரப்பினரும் ஒற்றுமையாக நடத்த முடிவு + "||" + The celebration of the Muthuramaniyan temple festival in Trichy is decided by both sides

திருச்சி உலகநாதபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோவில் விழாவை இருதரப்பினரும் ஒற்றுமையாக நடத்த முடிவு