மாவட்ட செய்திகள்

திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி 2 பெண்களிடம் ரூ.11 லட்சம் மோசடி செய்ததாக ஊர்க்காவல் படை வீரர் கைது + "||" + Fraud says of marrying Player of the city police force Arrested

திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி 2 பெண்களிடம் ரூ.11 லட்சம் மோசடி செய்ததாக ஊர்க்காவல் படை வீரர் கைது