மாவட்ட செய்திகள்

பாதாளசாக்கடை பணிகள் முடிந்த நிலையில் சாலை அமைக்கப்படாததை கண்டித்து போராட்டம் தொழில் வணிகக் கழகம் அறிவிப்பு + "||" + Complete foot work Struggle against the road not being built

பாதாளசாக்கடை பணிகள் முடிந்த நிலையில் சாலை அமைக்கப்படாததை கண்டித்து போராட்டம் தொழில் வணிகக் கழகம் அறிவிப்பு