மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடி அருகே சைக்கிள் மீது மோதிய கார் கவிழ்ந்தது; 2 பேர் பலி + "||" + The car collapses on the bicycle 2 killed

பரமக்குடி அருகே சைக்கிள் மீது மோதிய கார் கவிழ்ந்தது; 2 பேர் பலி