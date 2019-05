மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி பிரசாரத்தில் தறி நெய்து நெசவாளர்களுடன் உரையாடிய ஸ்டாலின் கோரிக்கைகளை ஆட்சிக்கு வந்ததும் நிறைவேற்றுவோம் என உறுதி + "||" + Stalin interacted with weavers Make sure that the demands will be fulfilled when it comes to power

திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி பிரசாரத்தில் தறி நெய்து நெசவாளர்களுடன் உரையாடிய ஸ்டாலின் கோரிக்கைகளை ஆட்சிக்கு வந்ததும் நிறைவேற்றுவோம் என உறுதி