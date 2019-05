மாவட்ட செய்திகள்

தேனி சந்தைகளில், காய்கறி விலை உயர்வு - தக்காளி கிலோ ரூ.36-க்கு விற்பனை + "||" + In the markets of Theni, Vegetable price hike - Tomato is sold for Rs.36

