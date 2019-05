மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக 10 இடங்களில் ‘நீட்’ தேர்வு 6,899 பேர் எழுதினர் - கடும் சோதனைக்குப்பின் மாணவ- மாணவிகள் அனுமதி + "||" + For the first time in Thanjavur district 'Eat' selection in 10 places

தஞ்சை மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக 10 இடங்களில் ‘நீட்’ தேர்வு 6,899 பேர் எழுதினர் - கடும் சோதனைக்குப்பின் மாணவ- மாணவிகள் அனுமதி