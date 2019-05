மாவட்ட செய்திகள்

பானி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒடிசாவுக்கு ரூ.10 கோடி முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் அறிவிப்பு + "||" + Bani was stormed to Odisha Rs 10 crore First Minister Fadnavis Announcement

பானி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒடிசாவுக்கு ரூ.10 கோடி முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் அறிவிப்பு