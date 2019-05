மாவட்ட செய்திகள்

வரும் கல்வியாண்டில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் கம்ப்யூட்டர் மூலம் மாற்றுச்சான்றிதழ் பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு + "||" + In the coming academic year Alternate certificate by computer in all schools

வரும் கல்வியாண்டில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் கம்ப்யூட்டர் மூலம் மாற்றுச்சான்றிதழ் பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு