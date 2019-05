மாவட்ட செய்திகள்

கூடுதல் தொகை வசூலிப்பதை தடுக்க தனியார் பள்ளிகளில் கல்வி கட்டண விவரங்களை அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிட வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை + "||" + In private schools Educational fees should be published on the notification board Request for Tamil Nadu Government

