மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்அங்கீகாரமின்றி செயல்படும் 10 நர்சரி, பிரைமரி பள்ளிகள்வேறு பள்ளிகளில் மாணவர்களை சேர்க்க உத்தரவு + "||" + Thiruvannamalai district 10 nursery and primary schools functioning without authorization Order to add students to other schools

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்அங்கீகாரமின்றி செயல்படும் 10 நர்சரி, பிரைமரி பள்ளிகள்வேறு பள்ளிகளில் மாணவர்களை சேர்க்க உத்தரவு