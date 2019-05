மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் வேன் மீது கார் மோதல், கணவன்-மனைவி பலி , 11 பேர் படுகாயம் + "||" + Villupuram Car collision on the van, Husband and wife killed, 11 injured

விழுப்புரத்தில் வேன் மீது கார் மோதல், கணவன்-மனைவி பலி , 11 பேர் படுகாயம்