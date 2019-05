மாவட்ட செய்திகள்

பல்லாரி அருகேபல்கலைக்கழக விடுதியில் மதிய உணவு சாப்பிட்ட 40 மாணவிகளுக்கு வாந்தி-மயக்கம் + "||" + Eating lunch at the university hotel Vomiting and faint of 40 students

பல்லாரி அருகேபல்கலைக்கழக விடுதியில் மதிய உணவு சாப்பிட்ட 40 மாணவிகளுக்கு வாந்தி-மயக்கம்