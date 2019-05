மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் “2 மாதத்துக்கு ஒருமுறை வீடு, வீடாக வந்து குறை கேட்பேன்” தி.மு.க. வேட்பாளர் சண்முகையா உறுதி + "||" + In the Ottapidaram constituency Once in 2 months I will hear the grievances of the people DMK Candidate Shanmugaiya confirmed

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் “2 மாதத்துக்கு ஒருமுறை வீடு, வீடாக வந்து குறை கேட்பேன்” தி.மு.க. வேட்பாளர் சண்முகையா உறுதி