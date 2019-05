மாவட்ட செய்திகள்

நாங்குநேரி அருகே லாரி மீது கார் மோதி கவிழ்ந்தது: போலீஸ் அதிகாரியின் தந்தை பரிதாப சாவு மகன் உள்பட 3 பேர் காயம் + "||" + Near Nanguneri The car on the truck collide Mishaps The father of the police officer is dead 3 people including a son were injured

நாங்குநேரி அருகே லாரி மீது கார் மோதி கவிழ்ந்தது: போலீஸ் அதிகாரியின் தந்தை பரிதாப சாவு மகன் உள்பட 3 பேர் காயம்