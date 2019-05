மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளம் அருகே மினி பஸ் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து 36 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Alankulam The mini bus fell into the ditch 36 people were Seriously injured

ஆலங்குளம் அருகே மினி பஸ் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து 36 பேர் படுகாயம்