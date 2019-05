மாவட்ட செய்திகள்

அட்சய திரிதியை முன்னிட்டு நெல்லையப்பர் கோவில் குபேரலிங்கத்திற்கு சிறப்பு வழிபாடு திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் + "||" + Nellaiyar temple Special worship to Kuberalingam A large number of devotees participated in the darshan

அட்சய திரிதியை முன்னிட்டு நெல்லையப்பர் கோவில் குபேரலிங்கத்திற்கு சிறப்பு வழிபாடு திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம்