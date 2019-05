மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரையின் பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் + "||" + drinking water to the public in various parts of Manamadurai

மானாமதுரையின் பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்