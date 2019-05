மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தைகள் விற்பனை வழக்கில் காவலில் எடுத்தநர்சு உள்பட 3 பேரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் விடிய, விடிய விசாரணை + "||" + The children were taken into custody in case of sale CBCD holds 3 persons including nurses The police went and inquired

குழந்தைகள் விற்பனை வழக்கில் காவலில் எடுத்தநர்சு உள்பட 3 பேரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் விடிய, விடிய விசாரணை