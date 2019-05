மாவட்ட செய்திகள்

வீடு புகுந்து ம.தி.மு.க. நிர்வாகிக்கு அரிவாள் வெட்டு; தடுக்க முயன்ற மனைவி மீதும் தாக்குதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் புகார் + "||" + Get into the house MDMK Cut the scythe to the administrator The attack on the wife

வீடு புகுந்து ம.தி.மு.க. நிர்வாகிக்கு அரிவாள் வெட்டு; தடுக்க முயன்ற மனைவி மீதும் தாக்குதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் புகார்