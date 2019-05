மாவட்ட செய்திகள்

சின்னாரில் இருந்து புறப்பட்டகோதண்டராமர் சிலை கோனேரிப்பள்ளியை வந்தடைந்ததுஇன்று பெங்களூரு நோக்கி புறப்படுகிறது + "||" + Departure from the mantle Kothandaramar's idol came to Connelly Departure to Bengaluru today

