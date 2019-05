மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-1 தேர்வில் மாவட்டம் முழுவதும்85 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி + "||" + Plus 1 exam throughout the district 85 schools have passed 100 percent

