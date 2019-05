மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், கடந்த 4 மாதங்களில்போக்குவரத்து விதிமுறைகள் மீறிய 31,400 பேர் மீது வழக்குப்பதிவுரூ.50¼ லட்சம் அபராதம் வசூல் + "||" + In the last 4 months in Salem 31,400 violations of traffic rules A fine of Rs 50 lakh is fine

