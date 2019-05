மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 63 நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்வேட்பு மனு தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது + "||" + In Karnataka 63 Elections for Urban Local Authorities The nomination petition begins today

கர்நாடகத்தில் 63 நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்வேட்பு மனு தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது