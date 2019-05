மாவட்ட செய்திகள்

கோலாரில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை2 பசுமாடுகள் செத்தன; ராட்சத மரம் வேரோடு சாய்ந்தது + "||" + Heavy rains in Kolar 2 And the cows fed; The giant tree is tilted down

