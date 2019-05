மாவட்ட செய்திகள்

துறையூர், மண்ணச்சநல்லூர், சோமரசம்பேட்டை பகுதிகளில்சூறாவளி காற்றுடன் பலத்த மழைமேற்கூரை சரிந்து விழுந்ததில் பெண் பலி + "||" + Thuraiyur, Mannachanallur and Somarasambettu areas Heavy rain with hurricane wind The woman fell on the roof of the roof

