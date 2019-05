மாவட்ட செய்திகள்

கோவை அருகே பறக்கும் படை அதிரடி, ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில் நிரப்ப கொண்டு சென்ற ரூ.2 கோடி பறிமுதல் + "||" + ATM. Fill in the machine Rs 2 crore was confiscated

கோவை அருகே பறக்கும் படை அதிரடி, ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில் நிரப்ப கொண்டு சென்ற ரூ.2 கோடி பறிமுதல்