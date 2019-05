மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் இருந்துதிருவண்ணாமலைக்கு யானையை கொண்டு சென்ற உரிமையாளர் மீது வழக்குஉரிய அனுமதி பெறாததால் வனத்துறையினர் நடவடிக்கை + "||" + From Trichy The owner of the elephant carrying the elephant to Thiruvannamalai Forest department action is not due to unauthorized access

திருச்சியில் இருந்துதிருவண்ணாமலைக்கு யானையை கொண்டு சென்ற உரிமையாளர் மீது வழக்குஉரிய அனுமதி பெறாததால் வனத்துறையினர் நடவடிக்கை