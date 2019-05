மாவட்ட செய்திகள்

குளித்தலை அருகே சாலையோரத்தில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்துவாழைத்தார்களுக்குள் சிக்கிய 2 தொழிலாளர்கள் பலிமேலும் 18 பேர் காயம் + "||" + Larry collapsed on the roadside near the bathroom 2 laborers killed by bananas More than 18 people were injured

