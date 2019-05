மாவட்ட செய்திகள்

சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை:மாயனூர், கட்டளை பகுதியில் 50 மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தனதொடர் மின்வெட்டால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Heavy Rain In Meynur, the 50 lines of the command line were tilted People are suffering from continuous electricity

