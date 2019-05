மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம் அருகே, மதுபாட்டில்கள் ஏற்றி வந்த லாரி கவிழ்ந்தது + "||" + Near Tindivanam, The lorry loaded with liquor bottles collapsed

திண்டிவனம் அருகே, மதுபாட்டில்கள் ஏற்றி வந்த லாரி கவிழ்ந்தது