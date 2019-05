மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர் அருகே நிறுத்தப்பட்டுள்ளகோதண்டராமர் சிலையை கொண்டு செல்ல மண்சாலை அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Housed near Hosur The task of constructing a sandalwood to bring the Kothandaramar idol

ஓசூர் அருகே நிறுத்தப்பட்டுள்ளகோதண்டராமர் சிலையை கொண்டு செல்ல மண்சாலை அமைக்கும் பணி தீவிரம்