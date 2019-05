மாவட்ட செய்திகள்

துரோகம் செய்து கட்சி கண்டவர்கள் வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் கிடையாது:“அ.தி.மு.க. ஆட்சியை எந்த காலத்திலும் கவிழ்க்க முடியாது”ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆவேச பேச்சு