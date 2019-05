மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சிக்கு வந்த விமானத்தில் கியாஸ் அடுப்பில் மறைத்து கடத்திய ரூ.18½ லட்சம் தங்கக்கட்டிகள் பறிமுதல் + "||" + The flight to Trichy Gas oven Hidden and abducted 18½ lakh gold tumors Confiscated

திருச்சிக்கு வந்த விமானத்தில் கியாஸ் அடுப்பில் மறைத்து கடத்திய ரூ.18½ லட்சம் தங்கக்கட்டிகள் பறிமுதல்