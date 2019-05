மாவட்ட செய்திகள்

பதவி உயர்வில் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடுகர்நாடக அரசின் சட்ட மசோதாவுக்கு அனுமதி + "||" + S.C., S.T. Reservation for sections Permission to the Karnataka State Legislative Bill

பதவி உயர்வில் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடுகர்நாடக அரசின் சட்ட மசோதாவுக்கு அனுமதி