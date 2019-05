மாவட்ட செய்திகள்

உடையார்பாளையம் பகுதியில்வறட்சியால் முந்திரி விளைச்சல் கடும் பாதிப்புநிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Oparaparayam area Cashew yields are severe damages due to drought Farmers request to provide relief

உடையார்பாளையம் பகுதியில்வறட்சியால் முந்திரி விளைச்சல் கடும் பாதிப்புநிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை