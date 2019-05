மாவட்ட செய்திகள்

உச்சிப்புளி பஸ் நிறுத்தம் அருகே கோவில் பூசாரி கொலை அண்ணன்–தம்பி கைது + "||" + The temple priest was killed near Uchipuli, Brothers are arrested

உச்சிப்புளி பஸ் நிறுத்தம் அருகே கோவில் பூசாரி கொலை அண்ணன்–தம்பி கைது