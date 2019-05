மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 மொழி பாட திட்டங்களில்இருமொழி கொள்கை தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கப்படும்அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + Plus -1 plus plus 2 language courses The bilingual policy will continue to be followed Minister Chengottian interviewed

பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 மொழி பாட திட்டங்களில்இருமொழி கொள்கை தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கப்படும்அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி