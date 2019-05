மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பா.ஜனதா 300 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆவது உறுதி திருச்சியில் நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் பேட்டி + "||" + Parliamentary elections BJP has won over 300 seats Modi is assured of becoming PM again In Trichy Actor SV Shekar Interview

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பா.ஜனதா 300 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆவது உறுதி திருச்சியில் நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் பேட்டி