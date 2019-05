மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி வாக்குப்பதிவுக்குபட்டியலில் பெயர் உள்ள வாக்காளர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும்மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் சந்தீப்நந்தூரி உத்தரவு + "||" + Ottapidaram block for voting Only the voters in the list are listed To allow

