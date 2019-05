மாவட்ட செய்திகள்

சேரன்மாதேவியில் பலத்த மழைமரம் முறிந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Heavy rain in Cheranmadevi The tree fell apart Traffic vulnerability

சேரன்மாதேவியில் பலத்த மழைமரம் முறிந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிப்பு