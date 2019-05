மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் முடிவு அ.தி.மு.க.- பா.ஜ.க.வுக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும்கரூரில், பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + The election result will be against the AIADMK-BJP In Karur, Balakrishnan interviewed

தேர்தல் முடிவு அ.தி.மு.க.- பா.ஜ.க.வுக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும்கரூரில், பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி