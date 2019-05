மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் தொடர்பான புகார் மீது உடனடி நடவடிக்கைபுதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள போலீஸ் சூப்பிரண்டு விக்ரமன் பேட்டி + "||" + Immediate action on election-related complaints New Superintendent Police Superintendent Vikraman interviewed

தேர்தல் தொடர்பான புகார் மீது உடனடி நடவடிக்கைபுதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள போலீஸ் சூப்பிரண்டு விக்ரமன் பேட்டி