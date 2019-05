மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.வாழவந்தி ஏரியில்கோழி இறைச்சிக் கழிவுகளை கொட்டுவதால் சுகாதார சீர்கேடுதடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + S.Lavandhi Lake Disease of chicken meat waste is a health disorder Public request to take action to prevent

எஸ்.வாழவந்தி ஏரியில்கோழி இறைச்சிக் கழிவுகளை கொட்டுவதால் சுகாதார சீர்கேடுதடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை