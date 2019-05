மாவட்ட செய்திகள்

ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்று தங்கம் வெல்வதே லட்சியம் சர்வதேச கராத்தே போட்டியில் சாதனை படைத்த இலக்கியா பேட்டி + "||" + Gold participated in the Olympic Games Lakshya Lakshya interviewed an achievement in international karate competition

ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்று தங்கம் வெல்வதே லட்சியம் சர்வதேச கராத்தே போட்டியில் சாதனை படைத்த இலக்கியா பேட்டி