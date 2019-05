மாவட்ட செய்திகள்

இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடமாக மாறிய புதுக்கோட்டை புதிய பஸ் நிலையம் நடவடிக்கை எடுக்க பயணிகள் கோரிக்கை + "||" + Pudukottai new bus station to become a parking stop for passengers

இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடமாக மாறிய புதுக்கோட்டை புதிய பஸ் நிலையம் நடவடிக்கை எடுக்க பயணிகள் கோரிக்கை