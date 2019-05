மாவட்ட செய்திகள்

மோடியால் சாதனைகளை சொல்லி ஓட்டுக்கேட்க முடியவில்லை சூலூர் தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் முத்தரசன் பேச்சு + "||" + Telling Modi the achievements Vote Could not hear Sulur election campaign meeting Mutharasan Speech

