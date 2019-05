மாவட்ட செய்திகள்

மாரியம்மன் கோவில்களில் திருவிழா திரளான பக்தர்கள் பால்குட ஊர்வலம் + "||" + Festivals of Mariamman temples are in the process of milking the shrine

மாரியம்மன் கோவில்களில் திருவிழா திரளான பக்தர்கள் பால்குட ஊர்வலம்