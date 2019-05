மாவட்ட செய்திகள்

பர்கூர் மலைப்பாதையில் குறுகிய வளைவில் திரும்ப முடியாத கனரக வாகனங்களால் போக்குவரத்து பாதிப்பு தீர்வு காண நடிவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? + "||" + On the Borgore mountain trail Traffic damage by short-haul heavy vehicles

பர்கூர் மலைப்பாதையில் குறுகிய வளைவில் திரும்ப முடியாத கனரக வாகனங்களால் போக்குவரத்து பாதிப்பு தீர்வு காண நடிவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?